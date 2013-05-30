Міліція обіцяє, що на мітингу опозиції в Донецьку обійдеться без жертв

Про це заявив начальник Головного Управління МВС України в Донецькій області Роман Романов, пишуть Новини Донбасу.

Міліція постарається зробити все можливе для мирного проведення акції опозиції 31 серпня у Донецьку.

"Охорона громадського порядку буде здійснена", - сказав Романов.

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Що стосується викликів членів опозиційних партій на допити в місцеві відділення міліції напередодні акцій і мітингів, Романов сказав: "Їх викликають кожен день, коли слідчому необхідно працювати. А якщо викликають у визначений день, це не означає, що виклики пов'язані з акцією".

"Я в політику не втручаюся, моє завдання, щоб все пройшло мирно і спокійно", - зазначив Романов.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 31 травня, в Донецьку відбудуться марш і мітинг в рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!».