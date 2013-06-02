На виборах у Василькові зафіксували перші порушення
11:34, 02 червня 2013Політика
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Спостерігача від Громадянської мережі ОПОРА та спостерігачів від кандидатів на посаду міського голови міста Васильків Київської області не допускають на ранкове засідання ДВК 321285.
ОПОРА заявляє, що їхнього спостерігача не допускають на засідання ДВК у Василькові.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадської мережі ОПОРА.
У прес-службі підкреслили, що Закон України про місцеві вибори не передбачає проведення закритого ранкового засідання. Однак, як зауважили в ОПОРі, «спостерігачі так і не отримали пояснення такого вчинку від голови ДВК Тетяни Ремезенко та не можуть бути впевненні у тому, чи ранкове засідання взагалі відбувалось».
Як нагадали в організації, члени ДВК в даному випадку порушують ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» стаття 27 частина 9.
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