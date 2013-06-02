На виборах у Василькові зафіксували перші порушення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадської мережі ОПОРА.

У прес-службі підкреслили, що Закон України про місцеві вибори не передбачає проведення закритого ранкового засідання. Однак, як зауважили в ОПОРі, «спостерігачі так і не отримали пояснення такого вчинку від голови ДВК Тетяни Ремезенко та не можуть бути впевненні у тому, чи ранкове засідання взагалі відбувалось».

Як нагадали в організації, члени ДВК в даному випадку порушують ЗУ «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» стаття 27 частина 9.