Німеччину продовжує затоплювати: вулиці міст перетворилися на річки (відео)

Ситуація у країні загострюється, а до боротьби зі стихією готуються в прилеглих регіонах країни. Зокрема, паводкам протистоїть місто Грімма, яке ледь встигли відновити після наслідків великої повені 2002-го року, повідомляє ТСН.

Нинішню ситуацію мер міста називає катастрофічною і збитки оцінює в 400 тис. євро. Місто лежить на річці Мулда, це одна із приток Ельби. Зазвичай спокійна річка вийшла з берегів і залила весь центр міста. Попри сильні зливи мешканці міста вірили, що евакуації вдасться уникнути.

Втім кризовий штаб вирішив, що ситуація критична і вирішили вивезти людей. Свої домівки покинули 2,5 тис. жителів. "Це великі мегафони. І їх застосовують тільки у надзвичайних випадках або коли місто евакуюють. Їх чути на кілометри. Спочатку лементує сирена цілу хвилину. Потім оголошують, як діяти. Цього разу ці сирени запускали вже 4 чи 5 разів", - розповів мешканець Грімми Девід.

"Ми зранку подзвонили і нам виділили помешкання, де ми можемо зупинитися. Нам було байдуже, куди йти. Головне швидше втекти звідси. Це катастрофа. І кінця краю цьому не видно", - нарікає інший місцевий житель Оскар.

Поліцейські відразу загородили затоплену територію. А рятувальники тим часом забирають тих, хто забарився. Загалом Саксонію топить не вперше. З попередніх паводків німці зробили висновки. Нині у Саксонії працює інтернет-сторінка, яка інформує жителів про загрозу в конкретному місті. Також вже відкрито банківський рахунок, куди можна переводити кошти для потерпілих від паводку. Працює гаряча лінія.

Втім ситуація у багатьох регіонах, що потерпають від стихії, загострюється. У Саксонії станом на 3 червня безвісти зниклими вважають 23 людини. Критична ситуація і в Баварії - рівень води там піднявся до рекордної позначки. У баварському місті Розенгайм не витримала дамба. Вулиці затоплені водою. Також частково перекритий автобан від Саксонії до Берліна, його обкладають мішками з піском, щоби вберегти від затоплення. А паводок, за прогнозами синоптиків, свого піку ще не досяг.