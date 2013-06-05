ВР хоче запросити на святкування хрещення Русі Папу Римського і Вселенського Патріарха

Комітет Верховної Ради України з питань культури та духовності на своєму засіданні 5 червня розглянув проект Постанови «Про організацію та проведення заходів з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі» та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти зазначений проект постанови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата, голови Комітету ВР з питань культури та духовності Вячеслава Кириленка.

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З метою належного відзначення цієї події проектом постанови пропонується офіційно запросити для участі у заходах з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі Його Божественне Всесвятійшество Архієпископа Константинополя - Нового Риму і Вселенського Патріарха Варфоломія І та главу Католицької Церкви, єпископа Риму і голову держави Ватикан Папу Римського Франциска, повідомив голова комітету Кириленко.

Як повідомлялося, під час святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі у кінці липня Папа Франциск перебуватиме на Всесвітньому дні молоді в Ріо-де-Жанейро.