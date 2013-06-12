Батьківщина готується прийняти до себе людей Яценюка та Соболєва

Партія "Батьківщина" готується на з'їзді 15 червня прийняти до своїх лав високопоставлених опозиційних політиків.

Про це пише газета «КоммерсантЪ - Украина».

Народний депутат Володимир Бондаренко ("Батьківщина") повідомив, що партія «Реформи і Порядок» проведе свій з'їзд за кілька годин до початку з'їзду партії "Батьківщина". Делегатам буде запропоновано проголосувати за ліквідацію політичної сили. "Члени ПРП напишуть заяви про вступ до партії "Батьківщина". На об'єднувальному з'їзді народні депутати - члени ПРП увійдуть до політради "Батьківщини", а Сергій Соболєв може бути обраний до найвищого керівного органу "Батьківщини", - сказав Бондаренко, додавши, що, ймовірно, цей орган називатиметься секретаріатом політради, і до нього увійдуть лідери партій, що об'єдналися.

"У суботу ми урочисто підпишемо договір про об'єднання з "Батьківщиною", а вже після цього почнеться тривала процедура ліквідації ПРП", - уточнив народний депутат Соболєв (один із засновників ПРП). За його словами, цей процес може тривати близько року.

Керівники регіональних партійних організацій "Фронту змін" заявили, що з'їзд партії намічений на 14 червня, проте чи буде на порядку денному питання про ліквідацію партії, їм не відомо. "Наша партійна організація готова до об'єднання, проте які конкретно питання обговорюватимуться на з'їзді, я ще не знаю", - сказала голова черкаської обласної організації "Фронту змін" Наталія Старикова. "У четвер ми проведемо обласні партійні конференції, на яких оберемо делегатів на п'ятничний з'їзд. Ми підтримуємо ідею об'єднання, проте на з'їзді обговорюватимуться інші питання, зокрема про подальший вступ членів партії "Фронт змін" до "Батьківщини", - заявив екс-голова житомирської обласної організації "Фронту змін", народний депутат Геннадій Зубко.

Кажучи про місце у майбутній об'єднаній партії засновника «Фронту змін», лідера фракції "Батьківщина" Арсенія Яценюка, народний депутат Сергій Пашинський ("Батьківщина") зазначив: "Згідно із статутом партії "Батьківщина", подання по кандидатурах на всі керівні пости партії вносить голова партії - Юлія Тимошенко, і якщо вона висуне кандидатуру Арсенія Яценюка, думаю, делегати підтримають цю пропозицію".

Він також не виключив можливості внесення поправок до статуту, які передбачають зміни у керівних органах партії. "І тоді я не виключаю, що Арсеній Яценюк, враховуючи його високий політичний статус – голови парламентської фракції "Батьківщина", - посяде ще й пост у керівних органах нашої партії", - сказав Пашинський.