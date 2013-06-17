Томенко нагадав опозиції народну історію про вовків

Блокування як інструмент діяльності опозиції ефективне лише за умови, коли вимоги, через які виникла необхідність блокування, мінімально підтримує більшість громадян України, а бажано – хоча би дві третини населення України.

Про це сьогодні заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко, виступаючи на конференції «Незалежний та дієвий парламент – гарантія демократичного прогресу та євроінтеграційних перспектив України», повідомили УНІАН у його прес-службі.

Для прикладу Томенко навів історію з персональним голосуванням, коли, за дослідженням експертів, більше 90% громадян вважали, що парламент нового скликання повинен працювати, лише дотримуючись процедури персонального голосування. «В такому випадку блокування парламенту є виправданим, зрозумілим та ефективним», - зазначив Томенко.

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Натомість, за його словами, якщо блокування є способом привернення уваги до тих чи інших політиків або до певної фракції, - воно беззмістовне і, звісна річ, неефективне.

«Не можна блокувати парламент, коли у когось із політиків поганий настрій або він не знає, що йому робити», - вважає народний депутат. На його думку, опозиції треба критично переосмислити історію з використанням інструменту блокування, оскільки це може, за його словами, перетворитися на відому народну історію про вовків, і коли ці «вовки» з’являться, то в це вже ніхто не повірить.

«Так і в нашій ситуації: при слові «блокування» суспільство повинно розуміти, що вирішується доля країни, захищаються суспільні та державні інтереси, а опозиція робить все, щоб не допустити порушення прав та інтересів кожного громадянина», - зазначив Томенко.

Підсумовуючи, він наголосив, що блокування парламенту - це не забавка, а відповідальна річ, яка в результаті повинна вирішити конкретні проблеми конкретних людей та суспільства, а не лише засвітити «політичну мужність» певних діячів.