ПАРЄ виключила з резолюції згадку про Україну

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном зі Страсбурга голова української делегації у ПАРЄ Іван Попеску, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії Асамблеї у Страсбурзі.

“На початку тижня відповідна поправка була підтримана політичним комітетом, вчора - юридичним комітетом, а сьогодні - більшістю депутатів”, - сказав Попеску. “Ми дуже добре попрацювали”, - зазначив Попеску.

За словами депутата, можуть з’явитися заяви про те, що ПАРЄ ухвалила також доповідь, у якій є багато згадувань про Україну, однак насправді йдеться лише про резолюцію.

Як уточнив голова української делегації в ПАРЄ, є також пояснювальна записка, проте вона не приймається Асамблеєю, а є приватною думкою доповідача.

У свою чергу, заступник голови делегації Сергій Соболєв заявив кореспонденту УНІАН у телефонній розмові про те, що нинішня резолюція є перемогою демократії. “Це найбільша перемога демократії за всі останні роки”, - сказав він. За словами Соболєва, в доповіді є 38 згадувань про Україну.

Відповідаючи на запитання, чи не розчарований він тим фактом, що з резолюції було вилучено згадування про Україну, Соболєв зазначив, що такою була домовленість усіх політичних груп.

Доповідач ПАРЄ Пітер Омцігт заявив кореспонденту УНІАН про те, що він дуже задоволений сьогоднішнім результатом. Доповідач нагадав, що Європейський суд з прав людини у двох своїх рішеннях - щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка - визнав, що екс-урядовці були попередньо ув’язнені з причин, які не були юридично обгрунтованими.

На тему: ПАРЄ ухвалила резолюцію про корупцію в Європі, згадавши і про Україну

За словами доповідача, представники України навіть не критикували його доповідь. “І я навіть назвав Тимошенко політичним в’язнем. Вони не були проти того, щоб вона була так названа”, - сказав Омцігт.