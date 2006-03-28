Тимошенко не приревнувала Ющенка до Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на створення коаліції з блоком «Наша Україна»» і СПУ впродовж тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам після сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я сподіваюсь, що протягом тижня ми владнаємо усі технічні нюанси», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, за результатами голосування на парламентських виборах є очевидним, що коаліцію треба відновлювати, і це є можливим. Вона повідомила, що сьогоднішньою зустріччю з В.ЮЩЕНКОМ вони розпочали консультації щодо відновлення коаліції.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, після зустрічі з Президентом у неї «є повне відчутття порозуміння, відчуття відповідальності».

На запитання, як вона сприймає те, що сьогодні В.ЮЩЕНКО зустрівся спочатку з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а потім з нею, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що це нормальне явище і Президент може зустрічатися як з опозицією, так і з владою.

Відповідаючи на запитання, чи буде створена коаліція у разі відмови Президента віддати Ю.ТИМОШЕНКО посаду прем’єр-міністра, лідер БЮТ сказала, що вибір людей є ключовим у визначенні того, хто яку посаду має займати. «Вибір людей усе визначив», - сказала вона.