Комітет виборців не бачив грубих порушень у Севастополі

Грубих фальсифікацій на проміжних виборах до Верховної Ради на окрузі №224 в Севастополі не було. Про це Радіо Свобода розповів голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

Водночас були порушення, які в цілому не вплинули на результат голосування, додає він.

«Йдеться насамперед про використання адмінресурсу, порушення принципу рівного представництва політичних сил у комісіях – хоча формально закон не був порушений, але через технічних кандидатів вдалося сформувати комісії таким чином, що вони не були збалансовані в день голосування», – зазначив Черненко.

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«Траплялися порушення, які стосувалися розміщення агітаційних матеріалів на дільницях. Була спроба недопуску депутатів на дільниці, під час підрахунку голосів на одній з дільниць не допустили нашого спостерігача, який був журналістом», – деталізує голова Комітету виборців України.

Водночас, за словами Черненка, зважаючи на відрив, із яким переміг один із кандидатів, «говорити про суттєвий вплив цих порушень і про спотворення результату не доводиться».

За даними ЦВК, самовисуванець Вадим Новинський переміг на виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №224 у Севастополі. За нього проголосували понад 53% виборців. Явка на виборах склала 24%.