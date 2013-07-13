Путін і Обама обговорили ситуацію навколо Сноудена
01:07, 13 липня 2013Політика
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Президенти Росії і США Володимир Путін і Барак Обама по телефону обговорили двосторонню співпрацю, питання безпеки, а також ситуацію навколо автора викриття американських спецслужб Едварда Сноудена.
"З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова президентів РФ і США. Путін і Обама обмінялися думками з питань двосторонньої співпраці та тематики, пов'язаної з безпекою. Крім того, вони обговорили ситуацію навколо Сноудена", - цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова РІА "Новости".
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