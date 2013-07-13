Путін і Обама обговорили ситуацію навколо Сноудена

"З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова президентів РФ і США. Путін і Обама обмінялися думками з питань двосторонньої співпраці та тематики, пов'язаної з безпекою. Крім того, вони обговорили ситуацію навколо Сноудена", - цитує прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова РІА "Новости".