Українці Польщі закликали скасувати історичну реконструкцію Волинської трагедії

Про це йдеться у заяві голови ОУП Петра Тими і секретаря організації Мирослава Купича, яка є у розпорядженні агентства УНІАН.

Найбільша організація українців у Польщі рішуче засуджує проведення цього заходу і називає його "гидким розпалюванням негативних емоцій" у польському суспільстві та "зловживанням" трагедією поляків, українців та інших народів у часи Другої світової війни.

На тему: Експерт: Волинська трагедія не завадить євроінтеграції України

"Ми не розуміємо мотивів, через які організатори вирішили таким чином вшанувати польських жертв на Волині. Загиблим необхідна шана, молитва та гідне поховання. А сучасним поколінням поляків та українців необхідно зробити все, аби така трагедія ніколи не сталася в майбутньому", - йдеться у заяві.

ОУП відзначає, що історичну реконструкцію Волинських подій планується провести на землях, де в 1944-1947 роках доходило до масових злочинів проти українців, які на той момент були громадянами Польщі і жили на цих територіях.

У заяві наголошується, що поблизу 5,5-тисячного містечка Радимно, де має відбутися захід, є багато інших місцевостей, де мали місце масові вбивства українців, серед яких Копитніки, Скопув, Бахув, Бжузка, Новий Люблінець і Піскоровіце.

"Чи в рамках показування правди про польсько-українське минуле українська громада в Польщі повинна організувати реконструкції винищення мешканців цих та інших місцевостей польськими збройними формуваннями? Куди, однак, нас та польську більшість мала би привести ця дорога?", - відзначають представники ОУП.

Автори заяви переконані, що цей захід насправді не служитиме вшануванню пам'яті жертв Волинської трагедії, а лише "пробудить негативні стереотипи на тему українців і вчитиме молодих поляків ненависті до українських сусідів".

"На такого типу "реконструкціях" не вийде збудувати добросусідські польсько-українські відносини", - підкреслили в ОУП.

Згідно з офіційним повідомленням влади Радимно, яке є в розпорядженні УНІАН, завтрашня реконструкція Волинської трагедії стане частиною дводенних заходів до її 70-річниці під назвою "Не про помсту, а про пам'ять закликають жертви". Подію організовують Перемишлянське об'єднання історичної реконструкції "X D.O.K.", влада Радимно та місцевий центр культури, а також місто Стальова Воля.

"Ця особлива форма відзначення має на меті відтворення пам'яті невинних жертв цього геноциду і прагнення до поєднання через демонстрацію історичної правди", - йдеться у повідомленні на сайті міста. У неділю планується богослужіння.

Голова "X D.O.K." Мірослав Майковський заявив виданню Gazeta Wyborcza, що реконструкція відбудеться незалежно від закликів українців.

"ОУП має право закликати про скасування заходу. Ми живемо у демократичній державі. Але я очікую від них оголошення позиції у справі маршу фашистів, який відбувся минулого року у Львові з нагоди 70-ї річниці створення дивізії СС-Галиччина та великої акції з цього приводу. Ті заходи профінансувала міська рада Львова", - сказав він.

Історична реконструкція Волинської трагедії запланована на 21.30 за польським часом. У її рамках відбудеться спалення підготовлених для цього декількох будинків. За даними організаторів, спонсорами цієї події виступили фірми Naftomontaż та Auto Moto Fan.