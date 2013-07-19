Українці Польщі закликали скасувати історичну реконструкцію Волинської трагедії
Об'єднання українців у Польщі (ОУП) звернулося до польської влади із закликом скасувати заплановану на 20 липня історичну реконструкцію на тему Волинської трагедії біля польського містечка Радимно, вважаючи, що цей захід матиме негативний вплив на відносини двох народів.
Про це йдеться у заяві голови ОУП Петра Тими і секретаря організації Мирослава Купича, яка є у розпорядженні агентства УНІАН.
Найбільша організація українців у Польщі рішуче засуджує проведення цього заходу і називає його "гидким розпалюванням негативних емоцій" у польському суспільстві та "зловживанням" трагедією поляків, українців та інших народів у часи Другої світової війни.
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"Ми не розуміємо мотивів, через які організатори вирішили таким чином вшанувати польських жертв на Волині. Загиблим необхідна шана, молитва та гідне поховання. А сучасним поколінням поляків та українців необхідно зробити все, аби така трагедія ніколи не сталася в майбутньому", - йдеться у заяві.
ОУП відзначає, що історичну реконструкцію Волинських подій планується провести на землях, де в 1944-1947 роках доходило до масових злочинів проти українців, які на той момент були громадянами Польщі і жили на цих територіях.
У заяві наголошується, що поблизу 5,5-тисячного містечка Радимно, де має відбутися захід, є багато інших місцевостей, де мали місце масові вбивства українців, серед яких Копитніки, Скопув, Бахув, Бжузка, Новий Люблінець і Піскоровіце.
"Чи в рамках показування правди про польсько-українське минуле українська громада в Польщі повинна організувати реконструкції винищення мешканців цих та інших місцевостей польськими збройними формуваннями? Куди, однак, нас та польську більшість мала би привести ця дорога?", - відзначають представники ОУП.
Автори заяви переконані, що цей захід насправді не служитиме вшануванню пам'яті жертв Волинської трагедії, а лише "пробудить негативні стереотипи на тему українців і вчитиме молодих поляків ненависті до українських сусідів".
"На такого типу "реконструкціях" не вийде збудувати добросусідські польсько-українські відносини", - підкреслили в ОУП.
Згідно з офіційним повідомленням влади Радимно, яке є в розпорядженні УНІАН, завтрашня реконструкція Волинської трагедії стане частиною дводенних заходів до її 70-річниці під назвою "Не про помсту, а про пам'ять закликають жертви". Подію організовують Перемишлянське об'єднання історичної реконструкції "X D.O.K.", влада Радимно та місцевий центр культури, а також місто Стальова Воля.
"Ця особлива форма відзначення має на меті відтворення пам'яті невинних жертв цього геноциду і прагнення до поєднання через демонстрацію історичної правди", - йдеться у повідомленні на сайті міста. У неділю планується богослужіння.
Голова "X D.O.K." Мірослав Майковський заявив виданню Gazeta Wyborcza, що реконструкція відбудеться незалежно від закликів українців.
"ОУП має право закликати про скасування заходу. Ми живемо у демократичній державі. Але я очікую від них оголошення позиції у справі маршу фашистів, який відбувся минулого року у Львові з нагоди 70-ї річниці створення дивізії СС-Галиччина та великої акції з цього приводу. Ті заходи профінансувала міська рада Львова", - сказав він.
Історична реконструкція Волинської трагедії запланована на 21.30 за польським часом. У її рамках відбудеться спалення підготовлених для цього декількох будинків. За даними організаторів, спонсорами цієї події виступили фірми Naftomontaż та Auto Moto Fan.