У Європарламенті вимагають звільнення Тимошенко на підставі рішення ЄСПЛ

Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Ельмар Брок вимагає звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у рамках виконання рішення Європейського суду з прав людини, йдеться у статті німецької агенції KNA.

«Справа лідера української опозиції Тимошенко є символом вибіркового правосуддя в Україні», - заявив Брок, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Він наполягає на тому, що рішення ЄСПЛ має бути виконане. Фракція Зелених в Європейському парламенті також вимагає звільнити Тимошенко», - йдеться у матеріалі агенції.

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Автор також нагадує, що «процес проти Юлії Тимошенко привернув до себе увагу світової громадськості два роки тому. ЄС і США розкритикували його як політично-вмотивований».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

Одразу після оголошення рішення Європейського суду країни Європейського Союзу, США та міжнародні організації закликали владу України негайно його виконати та звільнити Тимошенко.

У свою чергу 18 липня в Міністерстві юстиції заявили, що Україна виконала рішення ЄСПЛ за скаргою Тимошенко.

Зокрема, стверджують в Мін’юсті, рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко виконано шляхом прийняття нового КПК. «Зазначаємо, що порушення, на які вказав Європейський суд у справі «Тимошенко проти України», вже виправлено шляхом прийняття нового Кримінального процесуального кодексу», - йдеться у заяві міністерства з цього приводу.

Так, Мін’юст зазначає, що положення нового Кримінального процесуального кодексу України передбачають докорінно нову процедуру обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його зміни, перегляду та продовження строку такого тримання, що відповідає вимогам Конвенції та практики Європейського суду, і, таким чином, усувають законодавчі недоліки, що були основою відповідних порушень статті 5 Конвенції.