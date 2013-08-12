В Індії затримано студентів, які намагалися напасти на американок

Автобус, в якому знаходилися 13 американок і їх гід, у неділю ввечері їхав по швидкісному шосе "Ямуна", що зв'язує столицю з Агрой, передає РІА Новости. Студенти-індійці на своєму автомобілі довгий час слідували за автобусом, робили "непристойні жести" на адресу американок, "лякали" їх і навіть намагалися на ходу влізти в автобус. Вони також спробували блокувати рух автобуса, поставивши своє авто посеред шосе. Гід американок змушений був викликати поліцію.

Ситуація з безпекою жінок, у тому числі іноземок, в Індії в останні місяці знаходиться під пильною увагою місцевих і зарубіжних ЗМІ. У грудні минулого року великий резонанс отримало групове згвалтування студентки в автобусі в Делі. Після цього в місті відбулися масові акції протесту, що супроводжувалися зіткненнями з поліцією. У наступні місяці ЗМІ повідомляли про цілий ряд нападів на жінок в Індії, в тому числі на іноземок, серед яких були туристки з Росії, Швейцарії, Великобританії, США і Південної Кореї.

Як повідомила на початку квітня асоціація Об'єднаних промислових і торгових палат Індії (ASSOCHAM), на тлі повідомлень про численні згвалтуваннях число приїхали в країну іноземних гостей скоротилося за три місяці 2013 року на 25%, причому число туристок знизилося на 35%. Пізніше Мінтуризму Індії спростував ці дані.