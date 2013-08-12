Прокуратура заявляє, що не бачила матеріалів у справі порушень на окрузі № 223

Прокуратура Києва заявляє, що не отримувала матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ОВК № 223.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушень виборчого законодавства на окрузі № 223 проводить слідче управління Головного управління МВС України у м. Києві.

«Станом на сьогодні, органи прокуратори м. Києва матеріали досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні не отримували», наголошується в повідомленні.

У разі їх надходження, після вивчення матеріалів провадження та за відсутності зауважень щодо повноти та об'єктивності проведеного слідства, прокурором буде прийнято рішення про направлення кримінального провадження для розгляду по суті, зазначають в прокуратурі столиці.

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Водночас, прес-служба ВО «Свобода» заявляє, що 12 серпня виповнюється 9 місяців з того часу, як 12 листопада 2012 року прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу за фактами фальсифікації результатів виборів на 223-му виборчому окрузі.

"Ще в грудні заступник прокурора міста Києва Сергій Софіїв запевнив, що розслідування триватиме "кілька місяців", - зазначив єдиний кандидат від опозиції у 223-му окрузі свободівець Юрій Левченко.

Разом з тим, прокуратура досі не передала справу до суду.

Як відомо, ЦВК визнала неможливим встановлення достовірних результатів голосування в 223 окрузі, а Верховна Рада рекомендувала ЦВК призначити на ньому повторні вибори.

Левченко заявляв, що, згідно з первинними протоколами ДВК, він випереджав свого суперника Віктора Пилипишина більш як на 900 голосів.

Однак під час перерахунку голосів виявилося, що бюлетені за Левченка були зіпсовані, визнані недійсними, і таким чином Пилипишин випередив суперника. На сайті ЦВК саме Пилипишин був оголошений переможцем.