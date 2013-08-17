Україна перейняла командування у Blaсkseafor

У Севастополі сьогодні відбулася церемонія передачі командування Blaсkseafor - військово-морським (корабельним) з’єднанням «за викликом», створеним відповідно до підписаної 2 квітня 2001 року у Стамбулі (Туреччина) «Угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва».

Як передає кореспондент УНІАН, командування від Військово-Морських Сил Турецької Республіки до Військово-Морських України передано на період з серпня 2013 року по серпень 2014.

Церемонія відбулася за участю делегацій командувачів військово-морських сил країн Чорноморського регіону, командирів і екіпажів тральщика «Прибой» (ВМС Болгарії), ракетного корабля на повітряній подушці «Бора» (Чорноморський флот Російської Федерації), корвету «Еустатіу Себастіан» (ВМС Румунії), фрегату КРЗ «Тургутреіс» (ВМС Туреччини) і корабля управління «Славутич» (ВМС ЗС України).

Командувач ВМС України віце-адмірал Юрій Ільїн під час виступу на церемонії наголосив, що для національного флоту є честю втретє з часу підписання Угоди Blaсkseafor приймати нас себе командування оперативним з’єднанням кораблів. За його словами, завдяки Blaсkseafor флоти країн Чорноморського регіону суттєво посилили співробітництво.

«Заходи, які проводяться тактичною групою кораблів Blaсkseafor, є також основою для розвитку співробітництва між країнами Чорноморського басейну і забезпечення регіональної безпеки», - зазначив командувач. Крім того, на думку Ільїна, заходи в рамках Blaсkseafor дають змогу підготувати екіпажі кораблів у тому числі до виконання специфічних завдань, як то боротьба з піратством на морі, незаконними перевезеннями, контрабандою тощо.

«Я не маю жодних сумнівів у тому, що з’єднання Blaсkseafor виконає у повному обсязі усі поставлені перед ним завдання, що сприятиме забезпеченню безпеки у Чорноморському регіоні», - сказав керівник виду Збройних Сил.

Церемонія передачі командування включала в себе також вручення палашу командувача з’єднання та підписи «старого» і «нового» командирів у Книзі передачі командування, спускання прапору Blaсkseafor на турецькому кораблі і підйом прапору Blaсkseafor на українському кораблі.

У Книзі передачі командування також поставили свої підписи командувачі ВМС країн чорноморського регіону.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня до порту Севастополя прибули з візитом і з метою початку серпневої 2013 року активації кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blaсkseafor. На 20 серпня заплановано вихід кораблів з’єднання в море, де будуть проводитися тренування з протичовнової, протиповітряної обороні, з проходу за тральщиком, зі зв’язку, з пошуку і порятунку, плавання в ордері, з тактичного маневрування та іншого.

Серпнева активація триватиме до 3 вересня.