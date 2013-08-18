У «Батьківщині» заявляють про масовий підкуп голосів на довиборах на Миколаївщині

Влада активно застосовує підкуп на довиборах до Миколаївської обласної ради, які відбуваються в неділю.

Про це заявив член фракції «Батьківщина» Андрій Павловський, який спостерігає за процесом голосування, повідомила прес-служба партії.

Він зазначив, що з кандидатом від опозиції – місцевим фермером Миколою Ляшуком - бореться кандидат від Партії регіонів - заступник голови облдержадміністрації.

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Павловський запевняє, що провладний кандидат застосовує масовий підкуп виборців.

«Риги чесно не вміють, вже зафіксовано масовий підкуп виборців за провладного кандидата», - сказав він.

Крім того, за словами народного депутата, на дільниці, де зафіксовані масові порушення, відмовляються пропускати представників преси.