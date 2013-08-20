Яценюк: якщо вони не чують слів, будемо битися

Про це політик заявив в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чому опозиція не долучилася до блокування Київради активістами 16 серпня.

"Опозиція виглядає так, як ви сьогодні бачили на всіх телеканалах. Важко мені сказати, що це бутафорно, коли йде фактично бійка з працівниками міліції, які не пропускають депутатів опозиції", - зазначив він, додавши, що один із депутатів перебуває нині у лікарні.

"Так, ми б'ємося із озброєною міліцією. А що залишається робити? Закон порушується, Конституція порушується, нехтується… Ми боремось так, як ми можемо і будемо далі боротися. Треба буде битися, значить будемо битися. Якщо вони не чують слів".

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При цьому, відповідаючи на запитання, чи буде опозиція працювати на випередження, Яценюк запевнив: "На випередження ми спрацювали. Я вам нагадаю, попередня сесія не відбулась взагалі, її взагалі не було".

Депутат нагадав, що у понеділок на повістку дня Київради виносилося близько 400 питань, але "розглянули лише п'ять, протягом 10 хвилин, і швидко порозбігалися".

На питання, чи не гадає він, що депутати міськради злякалися представників опозиції, які проривалися, Яценюк сказав: "Я не просто гадаю, я керуюся тільки цифрами і фактами: пригадайте, будь-ласка, сесію Київради, яка б тривала 10 хвилин…", - цитує Українська правда.