Опозиціонер Корнацький заявляє про черговий напад на свій бізнес - підпал (фото)

Цього разу завдати шкоди власності КОрнацького намагалися шляхом підпалу, повідомив сам опозиціонер у своєму Facebook.

"Сьогодні відбулася спроба підпалу полів ТОВ «Агрофірма Корнацьких» біля села Кам‘яна Балка. Невідомий чоловік навмисне підплив поле, на якому дозрівала озима пшениця, що днями мали зібрати комбайни агрофірми. На щастя, вогонь та дим своєчасно побачили місцеві мешканці та сповістили охорону підприємства. За кілька хвилин на місці вже були кілька чоловік, які самотужки, використовуючи гілки сусідніх дерев збили, а потім і загасили полум‘я", - повідомив Корнацький.

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Охоронцям вдалося затримати палія, яким виявився безробітний чоловік.

"Він зізнався, що навмисне кинув сірника, адже його про це «попросили» троє хлопців на ринку Первомайська. За словами чоловіка, в нього є борги перед певними місцевими кримінальними елементами, і йому пообіцяли «списати» ці борги, якщо він підпалить одне з полів по дорозі до Кам‘яної Балки", - стверджує Корнацький.