Femen не згортатиме діяльність в Україні

"Поки ми закриваємо офіс як фізичне приміщення. Ми подивимося на наслідки сьогоднішньої ситуації... Ми не ухвалювали рішення про те, що згортаємо діяльність в Україні. Лише закриваємо офіс", - сказала одна з лідерок руху Ганна Гуцол.

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"Організація в Україні залишається… Якщо нас завтра всіх не посадять…" - цитує Українська правда.

Вона також нагадала, що Femen має свої осередки в Берліні, Парижі та Мадриді.

Як відомо, в офісі жіночого руху у вівторок під час обшуку знайшли зброю. У Femen стверджують, що її підкинули.