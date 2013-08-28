Femen не згортатиме діяльність в Україні
00:02, 28 серпня 2013Політика
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Жіночий рух Femen не згортатиме свою діяльність в Україні, а лише закриє свій офіс в цій країні.
"Поки ми закриваємо офіс як фізичне приміщення. Ми подивимося на наслідки сьогоднішньої ситуації... Ми не ухвалювали рішення про те, що згортаємо діяльність в Україні. Лише закриваємо офіс", - сказала одна з лідерок руху Ганна Гуцол.
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"Організація в Україні залишається… Якщо нас завтра всіх не посадять…" - цитує Українська правда.
Вона також нагадала, що Femen має свої осередки в Берліні, Парижі та Мадриді.
Як відомо, в офісі жіночого руху у вівторок під час обшуку знайшли зброю. У Femen стверджують, що її підкинули.
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