У Севастополі зник школяр

У Севастополі зник 15-річний школяр.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в Севастополі, учень 10-го класу Борис Станіславський 30 серпня пішов з дому на класні збори до школи №30 і не повернувся.

Борис проживає з батьками в Балаклаві. На вигляд 15-16 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений в шорти і майку сірого кольору, узутий в шльопанці чорного кольору. При собі мав чорний рюкзак, плед, мобільний телефон «Нокіа».

Усім, кому відомо про місцезнаходження підлітка, міліція просить їй про це повідомити.