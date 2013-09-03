Єфремов пояснив, чому опозиція уважно слухала Януковича у Раді

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що опозиційні народні депутати спокійно поводилися під час виступу Президента України Віктора Януковича на церемонії відкриття третьої сесії парламенту, бо залі були присутні іноземці.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав під час брифінгу.

“Третя сесія сьомого скликання сьогодні відкрилася. Я вдячний своїм колегам по парламенту за те, що вони уважно вислухали виступ Президента нашої держави Віктора Федоровича Януковича”, - сказав він і висловив сподівання, що парламент реалізує ті завдання, які у своїй промові поставив Президент.

Водночас на уточнююче запитання, чому ж опозиціонери спокійно вислухали Президента, Єфремов висловив думку, що це відбулося завдяки вчорашній обіцянці опозиції “адекватно поводитися в залі”, а також завдяки тому, що у сесійній залі було багато представників інших держав, в тому числі депутати Європарламенту.

“Це також стримувало представників опозиції, які боялися здатися безкультурними в очах тих людей, принаймні від яких частина з них залежить”, - сказав Єфремов.