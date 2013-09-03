Янукович закликав Раду не гальмувати реформи і прийняти єврозакони

Президент України Віктор Янукович розпочав виступ на відкритті третьої сесії парламенту сьомого скликання закликом до об’єднання навколо ухвалення євроінтеграційних законів та модернізації економіки.

Він сподівається на порозуміння між політичними силами, зазначивши, що, “на жаль, попередня сесія ВР була часом втрачених можливостей і, як наслідок, ми втрачаємо темп реформ, який ми взяли ще в 2010-2012 роках”.

“Пропоную, щоб всі парламентські сили знайшли порозуміння щодо вирішення двох ключових стратегічних завдань”, - підкреслив Янукович. Він зазначив, що найпершим і найбільш актуальним питанням для цієї сесії ВР є ухвалення пакету законів, які сприятимуть просуванню України в європейському напрямку.

“Це домашнє завдання, яке має виконати український парламент напередодні Вільнюського саміту, аби Україна змогла підписати Угоду про асоціацію з ЄС і розширену угоду про зону вільної торгівлі з ЄС”, - наголосив Янукович.

Також він підкреслив, що спроба протиставити співпрацю з ЄС та “нашими стратегічними партнерами - Російською Федерацією та країнами Євразійського співтовариства - безпідставні”. Він вважає, що підписання угоди з ЄС відкриє нові можливості для співпраці в євразійському напрямку.

За словами Януковича, асоціація з ЄС потрібна “не владі чи опозиції, а асоціація потрібна Україні”.

Крім того, Президент наголосив, що необхідно прискорити реалізацію економічних реформ в України, реформування судової системи, органів прокуратури та внутрішніх справ. Він запропонував парламенту якнайскоріше підтримати відповідний пакет законопроектів.

Глава держави заявив про необхідність вжити всіх заходів для якнайшвидшого ефективного впровадження нового Кримінального процесуального кодексу, законодавства про адвокатуру.

Янукович наголосив і на необхідності посилити контроль за державними фінансами через розширення функцій Рахункової палати, вдосконалити законодавство для боротьби з корупцією.

Також Янукович підкреслив, що другим важливим стратегічним завданням, яке потребує спільної роботи влади і опозиції, є прискорення модернізації економіки та продовження економічних реформ.