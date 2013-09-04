Новинський ще не писав заяву у фракцію Партії регіонів – Єфремов

Єфремов повідомив, що розмовляв із Новинським і той зазначив, що лише зайшов до парламенту, тому хоче мати хоча б кілька днів для того, щоб визначитися із вступом до якоїсь із фракцій, повідомляє Радіо Свобода.

«Я думаю, в найближчі два дні буде ухвалене рішення», – сказав Єфремов.

Водночас він запевнив, що Партію регіонів влаштовують обидві ситуації: якщо Новинський вступить до фракції, або ж не вступить до неї.

«У багатьох питаннях, які пов’язані з проблемами у місті Севастополі, проблеми розділяються нашою фракцією повністю. Тому ми співпрацюватимемо в будь-якому випадку», – сказав лідер фракції регіоналів.

За словами Єфремова, вчора його поінформували про те, що вже є відповідна заява на вступ Новинського до фракції Партії регіонів, проте сьогодні вранці з’ясувалося, що такого документа немає.

Сьогодні Новинський прийняв присягу народного депутата у Верховній Раді. Мільярдер, який переміг на проміжних виборах у Севастополі 7 липня, близько року тому отримав українське громадянство.