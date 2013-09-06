Яворівський попросив СБУ оголосити Жириновського персоною нон-ґрата

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-службу депутата.

Згідно з інформацією, Яворівський звернувся з депутатським запитом до міністра закордонних справ, голови Служби безпеки щодо заборони в'їзду на територію України Жириновського, який публічно зазіхає на територіальну цілісність України та її суверенітет.

Як відомо, Жириновський заявив, що стурбований тим, що у вищих навчальних закладах України викладають українською.

Крім того, на думку російського політика, Харків, Донбас і Крим - це землі Росії.

Раніше Жириновський назвав президента України Віктора Януковича зрадником в слов'янського світу за продовження курсу України на євроінтеграцію.

Також у січні 2013 року під час прес-конференції в Києві в Жириновського кинули капустою.