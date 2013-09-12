Екіпаж «Etel» заявляє про багатотисячну заборгованість із зарплати з боку судновласника

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на прес-конференції повідомили моряки судна.

У прес-конференції брали участь, моторист-зварювач Володимир Нуднеко, третій механік Володимир Жорін, четвертий механік Євген Волошин і системний механік Федір Губич, які повернулися в Україну з Лівії.

З журналістами також спілкувалися члени попереднього екіпажу названого судна, в яких аналогічна проблема – не виплачена судновласником зарплата. Це – електромеханік Сергій Фомівка, четвертий механік Сергій Чипіженко і моторист-зварювач Сергій Кадиков.

«За 43 дні полону бандити кілька разів обстрілювали судно, й ми змушені були знаходитися в закритій надбудові. Все почалося з того, що приїхало місцеве телебачення й почало знімати незрозумілий репортаж. Підходили, питали як ми почуваємося. Серед ночі нам повідомили, що капітан усіх збирає в їдальні, і ми тоді дізналися про захоплення судна. Кілька моряків місцеві озброєні люди затримали, щоб завадити відплиттю судна. Фізичних ушкоджень при цьому не завдали. Під`їхала місцева влада – повідомила, що судно нікуди не піде. І їх відразу відпустили. Основна агресія була в перші дні», - розповіли моряки.

За словами Жоріна, морякам не виплачено зарплату за різні періоди (залежно від тривалості контракту).

«Хоча фізично ніхто не постраждав, але морально постраждали всі. Заборгованість - за різні терміни, деяким – із жовтня. Ситуація плачевна», - сказав Жорін.

З`ясувалося, що є заборгованість також перед членами екіпажів «Aviva» і «Zoy», які разом із родичами моряків «Etel» уже звернулися з відповідною заявою до прокуратури.

За словами Кадикова, він зійшов із судна ще в лютому, але досі не отримав зароблені гроші за 4-місячний контракт (1,1 тис. дол. на місяць).

«Мені запропонували піти на «Zoy». Мовляв, заплатять, коли сяду на це судно. Я попросив спочатку, щоб сплатили борг, а потім вирішуватиму, чи працюватиму далі на цього судновласника. Але мені відповіли, якщо не піду на «Zoy», то мені можуть зовсім нічого не сплатити», - розповів Кадиков.

Учасники прес-конференції (жителі Херсона, Ізмаїла, Полтави, Одеси) не змогли точно назвати загальну суму боргу судновласника.

За їхніми підрахунками, приблизно це більше 200 тис. дол. На кожному судні - екіпажі по 16-19 осіб, обсяг середньомісячної зарплати одного пароплава 45-47 тис. дол.

За словами Губича, попередній системний механік «Etel», якого він змінив у січні, досі не отримав зарплату. Він додав, що один матрос і старший помічник повернулися з Лівії за власний рахунок. У матроса за борги кредитори відбирають його особистий автомобіль.

«У всіх кредити, фінансові проблеми», - підсумував Губич.

Як повідомляв УНІАН, у порту Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Etel», екіпаж якого складався з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Лівійці вимагали повернути їм 600 автомобілів, за які нібито українські партнери взяли гроші, але вантаж не доставили.

29 серпня озброєна охорона залишила судно «Etel».

У 2012 році посередники-йорданці придбали понад 600 машин KIA і Hyundai в Гонконзі, й продали їх українській фірмі. Водночас ті ж машини були продані лівійцям. Автомобілі були доставлені на територію України. Постраждала сторона у відповідь захопила судно «Etel», вимагаючи від України повернути гроші або автомобілі.

6 вересня 2013 року авіарейсом за маршрутом Ларнака-Київ на батьківщину повернулися 13 громадян України, які входили до складу екіпажу судна «Etel».