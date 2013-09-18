Кличко впевнений, що проблем з його висуненням у президенти не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію деяких ЗМІ з приводу того, що він не зможе балотуватися як кандидат на пост Президента, оскільки не проживає в Україні останні десять років.

Він зазначив, що всі ці розмови - це “інсинуації”.

Кличко підкреслив, що “я розглядаю можливість балотуватися на посаду Президента, але остаточне рішення ми приймемо тільки після консультацій з громадськістю”.

Кличко наголошує, що саме це “дратує вже багатьох і тільки з цим пов’язаний той бруд, який зараз почав литися, і всі інсинуації на цю тему”.

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Кличко підкреслив, що “в будь-якій країні, де виступав Кличко, піднімався український прапор і лунав український гімн”.

Довідка УНІАН. Стаття 9 Закону України «Про вибори Президента України» визначає, що «Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років».