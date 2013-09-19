Путін очікує нових лідерів

23:54, 19 вересня 2013
Політика
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Президент Росії Володимир Путін сказав, що розраховує на появу в політичному житті країни нових, яскравих лідерів. 

Путін

"Я розраховую, що у нас яскраві лідери будуть з'являтися. Вони потрібні країні", - сказав президент, відповідаючи на питання Собчак, чи очікує він появи нових лідерів серед нинішнього покоління 30-річних, пише РІА Новости.

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"Мені б дуже хотілося, щоб в числі тих людей, які активно залучаються до політику, а це дуже гарний процес, добра ознака - ознака відносного благополуччя, щоб там все більше і більше було творців, більше з'являлося професіоналів. Я впевнений, що в цілому воно так і буде", - сказав президент.

Путін додав, що розраховує на появу в політику розумної, патріотично налаштованої молоді.

"Мені б теж дуже хотілося, я щодня про це думаю, думаю про те, щоб в політику в Росії приходили розумні, патріотично налаштовані молоді люди з ясною перспективою і розумінням того, що потрібно зробити для блага своєї країни, для своєї Батьківщини. Я сам цього сильно хочу і буду всіляко сприяти тому, щоб це відбулося" - сказав він.

Путін зазначив, що на протестних відносинах можна домогтися електорального результату, але це зовсім не означає, що за цим піде період ефективного розвитку регіонів, муніципалітетів.

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