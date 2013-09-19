Путін не виключає можливості балотуватися ще раз

Він не може виглядати "кульгавою качкою" на початку свого третього терміну, вважає політолог Володимир Слатінов. Про це повідомляє РІА Новости.

Під час спілкування з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін поцікавився у колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, чи буде він балотуватися в президенти. Фійон сказав, що не буде відповідати на це питання, поки Путін не відповість на аналогічне. "Я не виключаю",- сказав Путін.

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"У суперпрезидентській системі, якби Путін відповів по-іншому, сказав, що він піде, це сильно дестабілізувало б всю систему. Путін на початку правління не може виглядати "кульгавою качкою", не може сказати, що він іде. Бо просто почнеться внутрішньополітична боротьба, чого він допустити не може",- сказав експерт.

На думку Слатінова, реальне рішення Путіна про участь у наступних виборах стане відомим не раніше 2017 року.

"Реально він буде тримати інтригу до останнього, до самих виборів, до 2017 року, я вважаю",- упевнений політолог.