Путін не виключає можливості балотуватися ще раз
Заява президента РФ Володимира Путіна про можливу участь у наступних виборах глави держави в 2018 році направлена на те, щоб не допустити зараз дестабілізації системи
Він не може виглядати "кульгавою качкою" на початку свого третього терміну, вважає політолог Володимир Слатінов. Про це повідомляє РІА Новости.
Під час спілкування з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Путін поцікавився у колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, чи буде він балотуватися в президенти. Фійон сказав, що не буде відповідати на це питання, поки Путін не відповість на аналогічне. "Я не виключаю",- сказав Путін.
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"У суперпрезидентській системі, якби Путін відповів по-іншому, сказав, що він піде, це сильно дестабілізувало б всю систему. Путін на початку правління не може виглядати "кульгавою качкою", не може сказати, що він іде. Бо просто почнеться внутрішньополітична боротьба, чого він допустити не може",- сказав експерт.
На думку Слатінова, реальне рішення Путіна про участь у наступних виборах стане відомим не раніше 2017 року.
"Реально він буде тримати інтригу до останнього, до самих виборів, до 2017 року, я вважаю",- упевнений політолог.