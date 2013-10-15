17 жовтня (четвер) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Кому на селі жити добре?»

В ході прес-конференції будуть презентовані результати другого всеукраїнського дослідження «Соціально-економічний стан сучасного українського села», проведеного Інститутом Горшеніна за підтримки власника групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

Організатор – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Головні проблеми України очима жителів села.

2. Моральність українського села: розвінчання міфів.

3. Скільки можна заробити у сучасному селі?

4. Чи очікують Україну селянські бунти?

5. Наскільки збільшилась кількість інтернет-користувачів в українських селах за останні 2 роки?

Учасники прес-конференції:

1. ОЛЕГ БАХМАТЮК – генеральний директор групи компаній «Укрлендфармінг»

2. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА – експерт департаменту досліджень Інституту Горшеніна

3. ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА – експерт Інституту Горшеніна

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