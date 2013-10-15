Прес-конференція «Кому на селі жити добре?»
17 жовтня (четвер) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Кому на селі жити добре?»
В ході прес-конференції будуть презентовані результати другого всеукраїнського дослідження «Соціально-економічний стан сучасного українського села», проведеного Інститутом Горшеніна за підтримки власника групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.
Організатор – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Головні проблеми України очима жителів села.
2. Моральність українського села: розвінчання міфів.
3. Скільки можна заробити у сучасному селі?
4. Чи очікують Україну селянські бунти?
5. Наскільки збільшилась кількість інтернет-користувачів в українських селах за останні 2 роки?
Учасники прес-конференції:
1. ОЛЕГ БАХМАТЮК – генеральний директор групи компаній «Укрлендфармінг»
2. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХІНА – експерт департаменту досліджень Інституту Горшеніна
3. ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА – експерт Інституту Горшеніна
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку)