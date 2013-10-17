Питання Тимошенко не може вирішуватися волюнтаристським методом - експерт

За словами експерта, Президент країни не може помилувати Юлію Тимошенко. Це в праві законно зробити тільки парламент.

«Тільки Верховна Рада має прийняти якісь поправки до законодавства, які дозволяли б, наприклад, «канікули», тобто відстрочку у виконанні вироку на час лікування за кордоном тієї чи іншої особи. Більше того, неможливо писати закон виключно для Тимошенко. Це повинен бути якийсь універсальний документ, який міг би використовуватися іншими засудженими громадянами.

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Є європейська практика, є законодавство деяких держав, таких як Польща, Болгарія, Естонія, Данія або ж Норвегія. Існує норма, згідно з якою, той чи інший засуджений громадянин може перервати відбування покарання, вилікуватися, і після цього повернутися для відбування покарання до в'язниці.

Що стосується справи Тимошенко. Оскільки Німеччина наполегливо заявляє про необхідність її лікування на їх території, то відповідно до світової практики і норм міжнародного права, Німеччина повинна гарантувати, що при лікуванні Тимошенко перебуватиме під наглядом поліції, і після завершення лікування вона прибуде до України для продовження відбування покарання.

Якщо виходити зі світової практики, з європейського законодавства, то це єдиний законний шлях для вирішення питання Тимошенко. Є й інші варіанти. Наприклад, Марек Сівець (ред. - депутат Європарламенту) запропонував варіант, згідно з яким Тимошенко платить компенсацію і на три роки позбавляється права займатися політикою та громадською діяльністю. Такий варіант також передбачає якесь законодавче закріплення.

Згідно нашої Конституції, нашими законами, Президент самостійно не уповноважений приймати таке рішення. Вимагаючи від Президента України помилування Тимошенко, опозиція тим сама штовхає його на порушення закону і перевищення повноважень. Тим більше, що вже є судовий позов одного з донецьких адвокатів, який звернувся з ним з приводу помилування Луценко, адже в цьому випадку Президент перевищив свої повноваження. А що стосується Тимошенко, то, я думаю, такий позов буде не один, враховуючи резонанс і одіозність екс-прем'єра і цієї справи», - сказав Бондаренко.

На думку експерта, фракція «Батьківщина», її депутати (які по ідеї, повинні бути найбільш зацікавлені в помилування Тимошенко), можуть внести якийсь законопроект до Верховної Ради, який готова підтримати і Партія Регіонів. І якщо тільки він буде проголосований і отримає статус закону, то після цього, вважає Бондаренко, Президент його підпише. Тим більше, що Президент обіцяв до 21 жовтня вирішити питання.

«Я думаю, що ніхто з представників опозиції досі не вніс подібний законопроект з двох причин. Перша - вони бояться бути звинуваченими в тому, що законопроект не повністю реабілітує Тимошенко, а тільки частково. Але ж для Тимошенко дуже важлива саме повна реабілітація. Тобто компроміс не всіма буде сприйнятий. БЮТівці бояться, що їх звинуватять у зраді.

Друга - будемо говорити чесно, що керівництво БЮТ влаштовує та ситуація, яка склалася навколо Тимошенко. Тобто Тимошенко у в'язниці, вона символ, але ніяк не може впливати на стан справ, на реальну ситуацію в партії », - заявив експерт.

На думку Костянтина Бондаренка, якщо закон про «тюремні канікули» таки приймуть, то він буде діяти незалежно від того, виїде Тимошенко лікуватися чи ні. Будь-який засуджений громадянин зможе користуватися цим документом, через своїх адвокатів довести, що він теж підпадає під цю статтю.

«Я думаю, що не менше декількох тисяч чоловік, що перебувають у в'язницях, одночасно захочуть лікуватися за кордоном. Ми знаємо, в якому становищі вони знаходяться в українських в'язницях. У багатьох є проблеми зі здоров'ям, і є заможні родичі, які можуть заплатити за лікування цих громадян за кордоном. Думаю, відразу ж почнеться цілий потік заяв від засуджених, які будуть просити перевести їх на лікування за кордон»,-підкреслив експерт.