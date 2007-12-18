Заради Тимошенко Єханурова ”обробляли” дві години

18:28, 18 грудня 2007
Політика
2594

"Праскою чи паяльником?"

Відповідаючи на питання, яким чином фракція переконувала Юрія Єханурова голосувати за Тимошенко - "праскою чи паяльником", лідер фракції "Наша Україна – Народна самооборона" В`ячеслав Кириленко сказав, що це відбувалося "шляхом переконання".

"Зранку на фракції він заявив, що не голосуватиме, а потім ми дві години його переконували", - пояснив лідер фракції "НУ-НС".

Українська правда

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter