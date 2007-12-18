Заради Тимошенко Єханурова ”обробляли” дві години
18:28, 18 грудня 2007Політика
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"Праскою чи паяльником?"
Відповідаючи на питання, яким чином фракція переконувала Юрія Єханурова голосувати за Тимошенко - "праскою чи паяльником", лідер фракції "Наша Україна – Народна самооборона" В`ячеслав Кириленко сказав, що це відбувалося "шляхом переконання".
"Зранку на фракції він заявив, що не голосуватиме, а потім ми дві години його переконували", - пояснив лідер фракції "НУ-НС".
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