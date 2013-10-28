Американський експерт не радить Україні відмовлятися від державних ЗМІ

Таку думку в коментарі телеканалу БТБ висловив експерт Media Freedom Foundation (США) Міхаель Хафф.

«Цей небезпечний тренд поширюється ( роздержавлення медіа - авт. ) По всьому світу. У Сполучених Штатах існує досить схожа проблема контролю над державними і приватними медіа. Приймається рішення, щоб відмовитися від державних медіа і перейти тільки на приватні, - зазначив він. - Але тут слід розуміти, що важливою місією державних медіа є інформування про те, що відбувається в суспільстві. Закріплене в Декларації прав людини, право на вільне висловлення думки включає в себе право на власну позицію і право на доступ і поширення ідей та інформації будь-яких медіа незалежно від обставин».

У зв'язку з цим він підкреслив, що Україна не повинна йти шляхом роздержавлення ЗМІ.

«Приватні медіа звітують тільки перед своїми акціонерами, вони непідконтрольні суспільству. Я вважаю, що це проблема. І якщо так буде в Україні я вважаю, це буде дуже неправильним кроком. Люди повинні мати право знати про те, що відбувається в суспільстві», - додав він.

Нагадаємо, що раніше група депутатів на чолі з депутатом фракції «Батьківщина» Миколою Томенком зареєструвала у парламенті законопроект про реформування друкованих засобів масової інформації, який передбачає їх роздержавлення.

На думку експертів- міжнародників і медіаекспертів, зараз робляться спроби ввести громадськість в оману і під виглядом євроінтеграції почати переділ ринку ЗМІ. У той час, як в тих умовах, які повинна виконати Україна для підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, немає вимог ні про приватизацію комунальних ЗМІ, ні про створення так званого «громадського телебачення».

У вересні Комітет з питань свободи слова та інформації на чолі з Томенком запропонував Верховній Раді розглянути проект закону про громадське телебачення і радіомовлення України.