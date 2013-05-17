Спілка журналістів: роздержавлення ЗМІ треба розтягнути на 7 років

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко на засіданні медіа-клубу “На власний погляд” у Києві.

За його словами, “роздержавлення комунальних ЗМІ не може всіх влаштовувати. Однак цій ідеї (роздержавлення - УНІАН) близько 15 років, коли Україна взяла на себе зобов’язання вступити до Ради Європи. Тобто, це європейська вимога, і тепер європейські інституції тиснуть на українське МЗС і Президента впорядкувати цей момент”, - сказав голова НСЖУ.

Водночас Наливайко заявив, що виступає проти одномоментного роздержавлення комунальних видань.

“Ми дійшли згоди з Держтелерадіо, що цей процес потрібно розтягнути на сім років і вже готується відповідний законопроект. Спочатку варто запровадити пілотні проекти з роздержавлення терміном на три роки, до яких би районки добровільно приєднувалися. А наступні чотири роки семирічки мають завершитися повним роздержавленням", - сказав він.

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За словами голови НСЖУ, на сьогодні "готовність до роздержавлення висловили близько 50 районних ЗМІ, що фінансуються місцевими бюджетами”.

Наливайко додав, що головною умовою роздержавлення буде безкоштовна передача майна газет працівникам. За його інформацією, наразі балансова вартість будь-якої районки становить 30-40 тис. грн, з друкарнею – 100-150 тис. грн.

Разом з тим Наливайко прогнозує певний супротив цьому процесу на Західній Україні.

“Одна з провідних політичних сил Західної України виступає проти роздержавлення комунальних ЗМІ, де вони мають вплив на облради і райради. Таким чином вони вже ведуть підготовку до президентських виборів”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня ц. р. Президент України Віктор Янукович підписав Доручення «Щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації». Цим документом з метою виконання зобов'язань України перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також дальшого впровадження європейських стандартів у цій сфері прем’єр-міністрові України Миколі Азарову доручено забезпечити прискорення доопрацювання за участю НСЖУ, фахових об'єднань, трудових колективів редакцій проекту закону України про реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ та подати його Президентові України для внесення на розгляд ВР України як невідкладного.

Термін виконання доручення - 5 квітня 2013 року.