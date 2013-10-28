Кличко пропонує Раді попрацювати на тиждень більше

Відповідний проект постанови «Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання», зареєстрований лідером «УДАРу» Віталієм Кличком, повідомляється на сайті ВР.

Зокрема, «УДАР» наполягає, щоб впродовж двох пленарних тижнів були ухвалені проекти законів, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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Проектом постанови передбачається тиждень з 11 по 15 листопада провести у такому режимі: 11 листопада – засідання Погоджувальної ради; 12 листопада – пленарне засідання; 13 листопада - пленарне засідання та робота в комітетах і фракціях; 14 листопада - пленарне засідання, 15 листопада - пленарне засідання та Година запитань до уряду.

Раніше затверджений порядок денний роботи Верховної Ради передбачає, що з 11 по 15 листопада депутати працюють у фракція та комітетах.