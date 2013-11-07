ПР не планувала голосувати за законопроект Лабунської

Про це Колесніченко сказав в ефірі телеканалу ТВі, пише Gazeta.ua.

"Неможливо голосувати за законопроект Анжеліки Лабунської з однієї простої причини: він не відповідає принципу справедливості, невідворотності покарання, суперечить нашій Конституції", - зазначив він.

"Його не можна приймати без змін, тому що за цим законом у нас ґвалтівники, вбивці, розповсюджувачі наркотиків, терористи – всі підпадуть під його дію", - додав нардеп.

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За його словами, подібними законодавчими ініціативами українські політики намагаються "заховати диявола у дрібницях".

"Янукович ніколи не говорив про звільнення Тимошенко. Переговори ведуть про надання можливості Тимошенко лікуватися. Ми готові сьогодні вирішити питання про її лікування, а не про зняття з неї кримінальної відповідальності", – уточнив Колесніченко.

Нагадаємо, парламентський Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання усі чотири законопроекти про лікування ув'язнених за кордоном, які дозволили б виїхати на лікування екс-прем'єру Юлії Тимошенко.