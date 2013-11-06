Влада та опозиція пообіцяли завтра ухвалити закон для звільнення Тимошенко - євродепутат

Представники української влади та опозиції пообіцяли делегації депутатів Європейського парламенту завтра ухвалити закон для звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, що відкриє дорогу для підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом наприкінці поточного місяця у Вільнюсі.

Про це повідомляє польська Rzeczpospolita з посиланням на депутата Європейського парламенту Павла Коваля, котрий з групою інших депутатів з фракції Європейських консерваторів та реформаторів провели переговори з українською владою та опозицією в Києві.

"Думаю, що, якщо хтось з нашої делегації уважно слухав голосів українських політиків, то залишає Україну переконаним, що у четвер буде ухвалений закон, котрий уможливить лікування Юлії Тимошенко за кордоном", - сказав депутат, слова якого наводить газета.

Депутати Європарламенту зустрілися, зокрема, з Президентом України Віктором Януковичем, главою уряду Миколою Азаровим, секретарем Ради національної безпеки та оборони Андрієм Клюєвим та представниками української опозиції.

"Секретар РНБОУ Андрій Клюєв дав чіткий сигнал гостям, що у четвер справи пов'язані з можливістю виїзду Юлії Тимошенко будуть завершені", - сказав Коваль в інтерв'ю польським журналістам.

Він наголосив, що ні українська влада, ні Європейський Союз не готують "плану Б" на випадок можливого непідписання угоди про асоціацію України з ЄС на саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада та така ситуація мала би дуже негативні наслідки для обох сторін.

"Якщо Захід, а саме Євросоюз на саміті у Вільнюсі поведе себе непослідовно і захоче з'їсти тістечко і мати тістечко, тобто зберегти добрі стосунки з Україною та не дражнити Росію і буде хотіти знайти якесь інше рішення, ніж підписання Угоди про асоціацію, то рахунки за це будуть дуже великими. І для України, і для ЄС", - сказав він.

Коваль додав, що у випадку зриву підписання угоди на саміті "Східного партнерства" сторони можуть повернутися до цієї теми не раніше, ніж за 2,5 року.

Він пояснив свою думку тим, що в 2014 році відбуватимуться вибори до Європейського парламенту, а в 2015 році вибори Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відправив на доопрацювання всі чотири законопроекти щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Верховна Рада у четвер, 7 листопада, планувала першим питанням розглянути чотири законопроекти щодо лікування ув’язнених за кордоном.