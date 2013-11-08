Рибак відмовляється скликати позачергове засідання 12 або 13 листопада - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

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“На наші неодноразові звернення до голови ВР оголосити сьогодні з трибуни про скликання позачергового засідання парламенту або у вівторок, або в середу, ми отримали відмову від голови парламенту” – сказав Яценюк.