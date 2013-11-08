Рибак відмовляється скликати позачергове засідання 12 або 13 листопада - Яценюк
12:57, 08 листопада 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовляється скликати позачергове засідання ВР 12 або 13 листопада.
Рибак відмовив опозиції щодо скликання позачергове засідання
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
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“На наші неодноразові звернення до голови ВР оголосити сьогодні з трибуни про скликання позачергового засідання парламенту або у вівторок, або в середу, ми отримали відмову від голови парламенту” – сказав Яценюк.
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