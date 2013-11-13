Головне за день: огляд топ-новин

ЗМІ назвали причину конфлікту Газпрому і Нафтогазу

За інформацією ЗМІ, сторони не змогли підписати акт приймання газу за підсумками жовтня. "Нафтогаз" провів свопові обміни з Ostchem Дмитра Фірташа і намагається переконати "Газпром", що поставлені в жовтні 3,2 млрд кубометрів входять в ті 5 млрд кубометрів, які Ostchem домовилася купити у "Газпрому" за зниженою ціною. Але російська монополія цю схему не визнає і вимагає з "Нафтогазу" $ 1,35 млрд. Експерти вважають, що формально "Нафтогаз" мав право на розмін.

Верховна Рада завершила роботу, не розглянувши жодного питання

Володимир Рибак, закриваючи засідання, висловив жаль, що законопроект щодо лікування за кордоном засуджених не підготовлено. Він підкреслив, що ВР не може розглядати проект закону про прокуратуру і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, оскільки ще не завершився термін подання поправок до них для розгляду у другому читанні. Керівник фракції Зелених у Європарламенті Ребекка Хармс назвала події у Верховній Раді "театром", "політичною дурістю" і "провокацією на адресу Європейського Союзу".

В АП заявили, що Тимошенко не помилують - Яценюк

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що йому офіційно повідомили з Адміністрації Президента, що Віктор Янукович не збирається приймати рішення про помилування екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко.

Україна виплатила кредит МВФ за 2013 рік

Національний банк України 12 листопада перерахував Міжнародному валютному фонду 359,2 млн дол., забезпечивши повне виконання зобов`язань перед Фондом, вказаних у кредитній угоді сторін на поточний рік

Кваснєвський встановив Раді новий дедлайн на 19 листопада

Один із керівників наглядової місії Євпарламенту Олександр Кваснєвський сподівається, що 19 листопада Верховна Рада вирішить питання, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Рівень смертності на дорогах України в 3-4 рази перевищує показники європейських країн

З початку 2013 року в Україні сталося близько 25 тисяч ДТП, в яких 3,7 тис. осіб загинули і близько 30 тисяч отримали тілесні ушкодження. На сьогодні рівень смертності на дорогах в 3-4 рази перевищує показники європейських країн і в двічі перевищує середні показники.

Завдяки Богові і погоді: Нафтогаз заявив, що до кінця року може не купувати російський газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до кінця цього року може не здійснювати закупівлі газу у російського монополіста «Газпрому». Про це журналістам заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Президент Польщі вибачився перед Росією за погроми націоналістів

Президент Польщі Броніслав Коморовський вибачився за погроми, влаштовані націоналістами біля будівлі російського посольства у Варшаві під час «Маршу незалежності» 11 листопада.

ЗМІ: П`яний Мілевський розбив своє Ferrari в Туреччині (фото)

Футболіст Артем Мілевський потрапив в аварію на окружній дорозі міста Газіантеп, де він виступає за клуб Газіантепспор. Нещасний випадок стався вранці, коли Мілевський втратив керування і врізався в захисний бар`єр дороги. Футболіст не постраждав, але автомобіль був практично перетворений на купу заліза.

Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні

Національний банк України серйозно стурбований рекомендацією Міжнародного валютного фонду щодо підвищення гнучкості обмінного курсу. Про це повідомив журналістам заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олександр Арсенюк.

Обмеження швидкості до 50 км/год не буде - ДАІ

Державна автомобільна інспекція поки не буде обмежувати швидкість у містах до 50 кілометрів на годину. ДАІ зауважує, що у деяких засобах масової інформації з’явилася інформація про відповідні наміри Державтоінспекції. У ДАІ наголошують, що на цей час ніяких законодавчих змін щодо швидкісного ліміту на дорогах не планується.

Якщо асоціацію не підпишуть у листопаді, її відкладуть надовго - прем`єр Литви

Прем`єр-міністр головуючої у Євросоюзі Литви Альгірдас Буткевічус заявляє, що в разі не підписання Угоди про асоціацію з Україною на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі наприкінці листопада, підписання може бути відкладено "на дуже довгий час."