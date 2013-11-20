Український дім запрошує на масштабне Новорічне шоу з 3D ефектами про загадкову та містичну Індію!
Набридли старі всім відомі казки?
Бажаєте чогось містичного?
Тоді ми чекаємо саме на вас!
Український дім продовжує унікальну традицію – Новорічні ялинки за мотивами казок народів світу.
На вас чекає Індія!
Новорічне шоу з 3D ефектами для всієї сім`ї! Протягом 2,5 годин - інтерактивні розваги за участю українських та індійських казкових героїв, зустріч Нового року за українськими та індійськими традиціями разом з Дідом Морозом та Богинею Лакшмі!
Ваші діти не будуть нудьгувати! Ще до початку Новорічного дійства дітей зустрінуть казкові персонажі, з якими діти зможуть пограти в настільні ігри, помайструвати, пострибати на батутах, або прийняти участь в майстер-класах. Традиційні індійські цятки на обличчі та малюнки хною на руках для всіх бажаючих!
Під час Вистави «Раджа – володар чаклунів» глядачі перенесуться до казкової Індії, в царство володаря чаклунів. Злий та підступний дух Ракшас викрав Снігуроньку та наклав на неї закляття, щоб Новий рік в Україні ніколи не настав.
Згідно стародавньому пророцтву, закляття можуть зняти тільки насправді чесні, добрі та сміливі друзі. Тоді настане кінець Злому духу і свято повернеться. На пошуки вирушає Добрий чаклун Раджа.
От, тільки, Індія – загадкова країна, в якій безліч легенд та чудес, знаходиться так далеко, а часу на пошуки Снігуроньки так мало! Як не заблукати та не загинути серед Джунглів та болот Кемали. Яка небезпека чекає героїв біля фортеці Джайсалмен, та які таємниці приховує Тадж-Махал? Хто допоможе рятівнику у пошуках? Які чекають на них пригоди, чарівні перевтілення, нові друзі та, звичайно, випробування та небезпека, що підстерігають на кожному кроці?
Красу та масштабність цього дійства складно передати словами – краще один раз побачити!
Сюжет фантастичний та захоплюючий!
Ця захоплююча, неймовірно красива та мудра казка стане найкращим подарунком для вашої дитини у святкові дні. Вистава пронизана легендами, індійськими традиціями та яскравими кольорами Сходу.
Розклад вистав:
27-30 грудня 2013 р.
Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30
31 грудня 2013 р.
Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30
2-6 січня 2014 р.
Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.
7 січня 2014 р.
Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.
8-12 січня 2014 р.
Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30
З питань придбання квитків звертайтесь:
Тел.: (044) 278-77-07, (044) 279-35-72, (044) 279-12-97