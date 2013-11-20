Український дім запрошує на масштабне Новорічне шоу з 3D ефектами про загадкову та містичну Індію!

Набридли старі всім відомі казки?

Бажаєте чогось містичного?

Тоді ми чекаємо саме на вас!

Український дім продовжує унікальну традицію – Новорічні ялинки за мотивами казок народів світу.

На вас чекає Індія!

Новорічне шоу з 3D ефектами для всієї сім`ї! Протягом 2,5 годин - інтерактивні розваги за участю українських та індійських казкових героїв, зустріч Нового року за українськими та індійськими традиціями разом з Дідом Морозом та Богинею Лакшмі!

Ваші діти не будуть нудьгувати! Ще до початку Новорічного дійства дітей зустрінуть казкові персонажі, з якими діти зможуть пограти в настільні ігри, помайструвати, пострибати на батутах, або прийняти участь в майстер-класах. Традиційні індійські цятки на обличчі та малюнки хною на руках для всіх бажаючих!

Під час Вистави «Раджа – володар чаклунів» глядачі перенесуться до казкової Індії, в царство володаря чаклунів. Злий та підступний дух Ракшас викрав Снігуроньку та наклав на неї закляття, щоб Новий рік в Україні ніколи не настав.

Згідно стародавньому пророцтву, закляття можуть зняти тільки насправді чесні, добрі та сміливі друзі. Тоді настане кінець Злому духу і свято повернеться. На пошуки вирушає Добрий чаклун Раджа.

От, тільки, Індія – загадкова країна, в якій безліч легенд та чудес, знаходиться так далеко, а часу на пошуки Снігуроньки так мало! Як не заблукати та не загинути серед Джунглів та болот Кемали. Яка небезпека чекає героїв біля фортеці Джайсалмен, та які таємниці приховує Тадж-Махал? Хто допоможе рятівнику у пошуках? Які чекають на них пригоди, чарівні перевтілення, нові друзі та, звичайно, випробування та небезпека, що підстерігають на кожному кроці?

Красу та масштабність цього дійства складно передати словами – краще один раз побачити!

Сюжет фантастичний та захоплюючий!

Ця захоплююча, неймовірно красива та мудра казка стане найкращим подарунком для вашої дитини у святкові дні. Вистава пронизана легендами, індійськими традиціями та яскравими кольорами Сходу.

Розклад вистав:

27-30 грудня 2013 р.

Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

31 грудня 2013 р.

Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

2-6 січня 2014 р.

Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.

7 січня 2014 р.

Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.

8-12 січня 2014 р.

Початок: 10.00, 12.30, 15.00, 17.30

З питань придбання квитків звертайтесь:

Тел.: (044) 278-77-07, (044) 279-35-72, (044) 279-12-97

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