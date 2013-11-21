Комуністи побачили корупцію у візитах місії Кокса-Кваснєвського

Зокрема, таку думку в ефірі телеканалу ТВі висловила народний депутат від фракції Компартії Оксана Калетник.

Політик запідозрила, що українська держава дає Коксу і Кваснєвському хабарі, аби їхня місія повсякчас відвідувала Україну, пише Gazeta.ua.

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"Я чітко знаю, що є корупційними моментами в Європі. Сьогодні вся ця почесна делегація (Кокс і Кваснєвський – ред.) літає до нас чартерами. Хто проплачує ці чартери?" - поцікавилась комуністка.

За її словами, усі ниточки цих візитів тягнуться до інтересів України.

"Це можна трактувати як хабар!" – наголосила Калетник.

Нагадаємо, Пет Кокс та Олександр Кваснєвський погодилися продовжити місію Європарламенту в Україні і приїхали в 27-й раз.

Сьогодні вони стежили за роботою групи, яка розробляє законопроект про лікування ув'язнених.

Місія Європарламенту може бути продовжена і після саміту "Східного партнерства", який відбудеться у Вільнюсі наприкінці листопада.