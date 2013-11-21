Рибак попросив прискорити підготовку узгодженого законопроекту щодо Тимошенко

Голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до голови Робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном, народного депутата від Партії регіонів Геннадія Васильєва з проханням прискорити підготовку узгодженого законопроекту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак заявив на засіданні парламенту після того як депутати не підтримали жоден з 6 відповідних законопроектів.

Він зазначив, що необхідно напрацювати і внести на розгляд парламенту законопроект, “який Верховна Рада має розглянути”.