Рибак попросив прискорити підготовку узгодженого законопроекту щодо Тимошенко
11:26, 21 листопада 2013Політика
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Володимир Рибак попросив голову Робочої групи з підготовки закону про лікування засуджених прискорити підготовку узгодженого документу.
Голова ВР Володимир Рибак
Голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до голови Робочої групи з підготовки законопроекту щодо лікування засуджених за кордоном, народного депутата від Партії регіонів Геннадія Васильєва з проханням прискорити підготовку узгодженого законопроекту.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак заявив на засіданні парламенту після того як депутати не підтримали жоден з 6 відповідних законопроектів.
Він зазначив, що необхідно напрацювати і внести на розгляд парламенту законопроект, “який Верховна Рада має розглянути”.
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