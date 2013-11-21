Янукович каже, що Україна продовжує шлях євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив у Відні на спільному підході до преси з Федеральним президентом Республіки Австрія Гайнцом Фішером.

"Україна йшла і далі буде йти шляхом евроінтеграції", - сказав Президент України.

Читайте також: У Відні Янукович та президент Австрії спілкуються "віч-на-віч"

Він зауважив, що Україна зробила велику роботу на цьому шляху. "Мені приємно відзначити, що під час мого польоту у парламенті було прийнято ще один важливий закон", - сказав Янукович, пообіцявши, що в Україні цей шлях буде продовжено

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила необхідний для підписання Угоди про асоціацію з ЄС Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів”. За дане рішення проголосували 365 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.

Водночас, Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жоден з шести законопроектів, які би дозволяли ув'язненому колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко відбути на лікування за кордон.

Після цього голова ВР Володимир Рибак і представники ПР закликали продовжити роботу робочої групи з розробки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.

Засідання цієї групи має розпочатися о 14.30 сьогодні.

Лідери фракцій домовились під час консультацій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака, що Верховна Рада завтра зранку розгляне євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру та щодо надання можливості засудженій екс-прем’єру Тимошенко лікуватися за кордоном.