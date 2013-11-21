Янукович каже, що Україна продовжує шлях євроінтеграції
Президент України Віктор Янукович заявляє, що Україна продовжує шлях євроінтеграції, і вітає прийняття Верховною Радою України одного з євроінтеграційних законів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив у Відні на спільному підході до преси з Федеральним президентом Республіки Австрія Гайнцом Фішером.
"Україна йшла і далі буде йти шляхом евроінтеграції", - сказав Президент України.
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Він зауважив, що Україна зробила велику роботу на цьому шляху. "Мені приємно відзначити, що під час мого польоту у парламенті було прийнято ще один важливий закон", - сказав Янукович, пообіцявши, що в Україні цей шлях буде продовжено
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила необхідний для підписання Угоди про асоціацію з ЄС Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів”. За дане рішення проголосували 365 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ.
Водночас, Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жоден з шести законопроектів, які би дозволяли ув'язненому колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко відбути на лікування за кордон.
Після цього голова ВР Володимир Рибак і представники ПР закликали продовжити роботу робочої групи з розробки законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном.
Засідання цієї групи має розпочатися о 14.30 сьогодні.
Лідери фракцій домовились під час консультацій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака, що Верховна Рада завтра зранку розгляне євроінтеграційні законопроекти про прокуратуру та щодо надання можливості засудженій екс-прем’єру Тимошенко лікуватися за кордоном.