У Відні Янукович та президент Австрії спілкуються "віч-на-віч"
13:36, 21 листопада 2013Політика
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У Відні розпочалась зустріч Президента України Віктора Януковича та Федерального президента Австрійської Республіки Гайнца Фішера у форматі «віч-на-віч».
Хайнц Фішер та Віктор Янукович
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, перед цим відбулась офіційна церемонія зустрічі президентів.
На церемонії пролунали державні гімни України та Австрії. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти.
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Також відбулося представлення членів української та австрійської офіційних делегацій.
Після цього відбулася церемонія фотографування.
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