У Відні Янукович та президент Австрії спілкуються "віч-на-віч"

У Відні розпочалась зустріч Президента України Віктора Януковича та Федерального президента Австрійської Республіки Гайнца Фішера у форматі «віч-на-віч».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, перед цим відбулась офіційна церемонія зустрічі президентів. На церемонії пролунали державні гімни України та Австрії. Президенти оглянули стрій воїнів почесної варти. На тему: Янукович їде до Австрії з офіційним візитом Також відбулося представлення членів української та австрійської офіційних делегацій. Після цього відбулася церемонія фотографування.

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