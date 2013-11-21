МЗС Казахстану радить Україні інтегруватися в євразійський простір

Казахстан раніше вважає головним пріоритетом інтеграцію на євразійському просторі і вважає, що для України такий же вектор розвитку був би найбільш ефективним, заявив глава казахстанського МЗС Ерлан Ідрисов.

"Ми вважаємо, що Україна повинна залишатися в процесі євразійської інтеграції, для неї це було б вигідним... Казахстан бачить своє майбутнє у співпраці та зближенні з Росією, ми продовжимо інтеграцію в євразійські процеси , в тому числі в рамках Митного союзу (Росії, Білорусії і Казахстану)", - сказав Ідрисов, виступаючи в четвер у Лондоні в Королівському інституті міжнародних відносин.

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При цьому Ідрисов зазначив, що Казахстан буде сприяти розширенню Митного союзу, підтримуючи приєднання до нього Киргизії.

Уряд Киргизії офіційно звернувся з проханням про приєднання країни до "митної трійці" навесні 2011 року і в даний час розглядає "дорожню карту" приєднання до союзу.