Кремль вирішив не коментувати рішення України щодо асоціації з ЄС

Москва не коментує рішення Києва про призупинення підготовки до укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков.

"Що стосується рішення України про призупинення асоціації (з Євросоюзом), то це є винятковим і суверенним рішенням цієї країни, і ми не вважаємо, що маємо право якось це коментувати", - сказав Пєсков журналістам.

Він нагадав, що раніше Президент Росії Володимир Путін не раз заявляв, що в Москві з повагою поставляться до будь-якого рішення, яке прийме українська сторона, оскільки це "їхня внутрішня справа".

Прес-секретар припустив, що найближчим часом між експертами двох країн почнуться відповідні контакти. "Якщо ми виходимо з того, що доручення є (з українського боку), то контакти на робочому рівні між міністерствами і відомствами будуть", - сказав він.

Разом із тим, Пєскову важко відповісти на запитання, наскільки реальним став вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та України. "Це, знову ж таки, суверенна справа наших українських партнерів", - заявив він.