Тимошенко знайде винних у аварії на шахті?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підкреслює, що держава знайде можливість відродити шахту ім. Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду повідомила сьогодні журналістам в Донецьку після завершення зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

«Ми знайдемо можливості, як державі допомогти відродити шахту і підготувати всі необхідні системи безпеки», - зазначила прем`єр-міністр.

За її словами, «завтра відбудеться нарада з міністром фінансів і буде визначено, як далі працювати в цьому напрямі».

Вона нагадала, що сьогодні шахта знаходиться у власності держави і «держава не буде відмежовуватися від проблем підприємства». «Всі відповідні служби мають прискорити роботу для того, щоб безпечні ділянки шахти почали працювати», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання, чи понесуть відповідальність винні в аваріях на шахті, прем`єр-міністр підтвердила, що «винних обов`язково буде притягнуто до відповідальності». «Тому що коли за такі аварії не відповідатимуть особи, які дійсно причетні до цього, тоді такі аварії будуть реальністю», – зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.