У ПАРЄ занепокоєні припиненням Україною підготовки до асоціації з ЄС

Співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін занепокоєні рішенням українського уряду призупинити підготовку до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом у Вільнюсі.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

"Ми глибоко занепокоєні тим, що Україна відвертається від Європи... Крім того, відхилення законопроекту щодо лікування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко за кордоном вказує на очевидну відсутність політичної волі вирішити це питання згідно з міжнародними рекомендаціями або усунути недоліки у правовому процесі, які стосуються питання політично мотивованого правосуддя", - заявили співдоповідачі ПАРЄ.

Вони також відзначили, що нинішні дії влади України можуть завдати серйозної шкоди подальшій європейській інтеграції і становищу країни у моніторинговій процедурі ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.

Угоду планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.