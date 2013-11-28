Польща вважає заяву Тимошенко недостатнім аргументом для підписання Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це в інтерв'ю українським журналістам сказала віце-глава польського міністерства закордонних справ Катажина Пелчинська-Наленч.

"Думаю, що ця заява пані Тимошенко та її однозначна позиція, яка полягає в тому, аби підписати угоду незважаючи на її особисту ситуацію є дуже важливим аргументом для європейської сторони, але готовність компромісу можна буде перевірити лише коли буде відчуття повної готовності з української сторони, чого на сьогоднішній день немає",- сказала вона.

Представник польського міністерства запевнила, що Євросоюз зацікавлений у підписанні цієї угоди з Україною, але доля документу залежить у першу чергу від українців.

"Є насправді дуже велика воля підписати цю угоду зі сторони ЄС, є переконання, що це важлива угода та треба в цьому напрямку рухатися, але Україна повинна хотіти цього, бо якщо не хоче на етапі підписання, то не захоче її втілювати у життя", - сказала вона.