В Одесі студенти вийшли на заборонений Євромайдан

В Одесі студенти провели мітинг проти призупинення урядом процесу підготовки до підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію біля головного корпусу Одеського національного університету ім. І. Мечникова (вул. Дворянська) прийшло близько 100 людей.

Як пояснила УНІАН представник прес-служби «Євромайдан-Одеса» Олена Балаба, зібралися студенти різних вишів – окрім вищеназваного. Зокрема, на акції присутні студенти Одеського політехнічного університету, Одеського художнього училище ім. Грекова та ін. Багато молодих людей прикріпили до свого одягу жовто-блакитні стрічки і роз'яснювали городянам, що проходили, про переваги свого вибору.

Нечисленність акції її організатори пояснюють забороною, яка виходить від керівництва навчальних закладів, включаючи університет ім. Мечникова. Спочатку планувалося, що об 11.00 молодь прикріпить прапор Євросоюзу до флагштока біля входу в університет на Дворянській. Проте це пристосування несподівано виявилося непридатним для застосування. Тоді студенти прив'язали прапор Євросоюзу до старовинного ліхтаря, і лише о 12.00 їм вдалося встановити полотнище на флагшток.

Молоді люди тримали гасла, що закликають до вступу до Євросоюзу. Також встановили поряд з університетом спеціальну дошку, на якій всі бажаючі писали пояснення, через які вибирають євроінтеграцію. Наприклад: «хочу, щоб мої батьки одержували гідну пенсію», «хочу жити без хабарів», «хочу, щоб диплом, одержаний в українському вузі, котирувався в Євросоюзі» та ін.

Кілька журналістів і громадських діячів хотіли зайти в університет, щоб узяти інтерв'ю в його ректора Ігоря Коваля. Але проректор, що стоїть біля дверей, з науково-педагогічної і соціально-економічної діяльності Владимир Серотюк разом з 6 чоловіками в камуфляжі нікого всередину не пустив.

«Нам сказали, ректор не вийде і розмовляти не буде», - пояснила Балаба.

Не пускали всередину також студентів університету ім. Мечникова, які взяли участь у мітингу і хотіли повернутися на пари.

«Якщо підписання не відбудеться, ми вийдемо на вулицю», - сказала Балаба.