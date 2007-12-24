Ющенко обіцяє відповідального Генпрокурора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Міністерство внутрішніх справ та Генеральну прокуратуру до активнішої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, представляючи сьогодні нового міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА працівникам МВС.

За словами Президента, нинішня ситуація в парламенті дає можливість для ефективної роботи МВС та Генпрокуратури. В.ЮЩЕНКО сказав, що на даний момент вже не спрацьовує аргумент МВС щодо недоведення до кінця розслідування злочинів через неефективну роботу Генеральної прокуратури.

«У нас буде відповідальний генеральний прокурор і, я сподіваюсь, буде відповідальна міліція», - сказав В.ЮЩЕНКО.